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ВОЗ призвала страны готовиться к новой пандемии

Миру нужно готовиться к новой пандемии. Об этом заявила ВОЗ, сообщает CNN в пятницу, 5 ноября.

Как сказано в обращении организации к мировому сообществу, необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас".

"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - заявили в организации.

Отмечается, что сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

Ранее была названа дата заседания ООН по борьбе с пандемией. Заседание пройдет 3-4 декабря в онлайн-формате при участии глав государств и правительств. Они обсудят международное сотрудничество в противодействии распространению COVID-19.
Источник: korrespondent.net
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