На бюллетене - фаллический символ. Суд вынес приговор художнику за перфоманс в день выборов
Художник Алексей Кузьмич получил 15 суток за свою акцию, которая состоялась 9 августа 2020 года, в день президентских выборов. Такое решение принял суд Центрального района города Минска.
Текст постановления Кузьмич опубликовал на своей странице в фейсбуке.
Согласно решению суда, Кузьмич действовал «умышленно, из хулиганских побуждений». Он «умышленно нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, проявив при этом явное неуважение к обществу».
В день выборов художник Алексей Кузьмич провел акцию, посвященную президентским выборам. Она состоялась в минской школе № 44, где расположен один из участков для голосования.
Кузьмич вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке. На груди он прикрепил бюллетень, на котором был нарисован фаллический символ. После этого он стал в позе креста.
После выборов Кузьмич был блокирован в своей квартире и задержан.
1 сентября Кузьмич уехал из Беларуси, сейчас он живет в Берлине.
Источник: tut.by
12:24 06/11/2020
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