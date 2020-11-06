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На бюллетене - фаллический символ. Суд вынес приговор художнику за перфоманс в день выборов

Художник Алексей Кузьмич получил 15 суток за свою акцию, которая состоялась 9 августа 2020 года, в день президентских выборов. Такое решение принял суд Центрального района города Минска.

Текст постановления Кузьмич опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Согласно решению суда, Кузьмич действовал «умышленно, из хулиганских побуждений». Он «умышленно нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, проявив при этом явное неуважение к обществу».

В день выборов художник Алексей Кузьмич провел акцию, посвященную президентским выборам. Она состоялась в минской школе № 44, где расположен один из участков для голосования. 

Кузьмич вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке. На груди он прикрепил бюллетень, на котором был нарисован фаллический символ. После этого он стал в позе креста.


После выборов Кузьмич был блокирован в своей квартире и задержан. 

1 сентября Кузьмич уехал из Беларуси, сейчас он живет в Берлине.
Источник: tut.by
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