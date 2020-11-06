Текст постановления Кузьмич опубликовал на своей странице в фейсбуке.





Согласно решению суда, Кузьмич действовал «умышленно, из хулиганских побуждений». Он «умышленно нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, проявив при этом явное неуважение к обществу».





В день выборов художник Алексей Кузьмич провел акцию, посвященную президентским выборам. Она состоялась в минской школе № 44, где расположен один из участков для голосования.





Кузьмич вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке. На груди он прикрепил бюллетень, на котором был нарисован фаллический символ. После этого он стал в позе креста.









После выборов Кузьмич был блокирован в своей квартире и задержан.





1 сентября Кузьмич уехал из Беларуси, сейчас он живет в Берлине.



