​По его словам, упомянутые милиционеры "не согласились выполнять поставленные задачи". Синявский объявил, чтобы все, кто не хочет продолжать службу, писали рапорты "об увольнении по соглашению сторон".





"Но напомнил: если человек получил выплату при заключении контракта, то обязан вернуть деньги", — говорит генерал.





А, как известно, деньги это немалые. Речь идет о нескольких тысячах доллров.





"И вот какой увидел результат: коллектив очень сплотился, сотрудники стали еще увереннее друг в друге", — рассказывает руководитель милиции Гродненщины.





Но ответ, почему силовики массово не ушли со службы еще в августе 2020-го, очевиден. В "социальном государстве" это оказалось непросто: хочешь уйти — заплати за себя выкуп, заключает Еврорадио



