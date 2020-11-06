Начальник УВД Гродненского облисполкома: "Из-за своих взглядов" решило уволиться 19 человек
В гродненской милиции после президентских выборов "из-за своих взглядов" решило уволиться 19 человек. Об этом в интервью газете "На страже" рассказал начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Синявский.
По его словам, упомянутые милиционеры "не согласились выполнять поставленные задачи". Синявский объявил, чтобы все, кто не хочет продолжать службу, писали рапорты "об увольнении по соглашению сторон".
"Но напомнил: если человек получил выплату при заключении контракта, то обязан вернуть деньги", — говорит генерал.
А, как известно, деньги это немалые. Речь идет о нескольких тысячах доллров.
"И вот какой увидел результат: коллектив очень сплотился, сотрудники стали еще увереннее друг в друге", — рассказывает руководитель милиции Гродненщины.
Но ответ, почему силовики массово не ушли со службы еще в августе 2020-го, очевиден. В "социальном государстве" это оказалось непросто: хочешь уйти — заплати за себя выкуп, заключает Еврорадио
11:58 06/11/2020
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