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Начальник УВД Гродненского облисполкома: "Из-за своих взглядов" решило уволиться 19 человек

В гродненской милиции после президентских выборов "из-за своих взглядов" решило уволиться 19 человек. Об этом в интервью газете "На страже" рассказал начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Синявский.

​По его словам, упомянутые милиционеры "не согласились выполнять поставленные задачи". Синявский объявил, чтобы все, кто не хочет продолжать службу, писали рапорты "об увольнении по соглашению сторон". 

"Но напомнил: если человек получил выплату при заключении контракта, то обязан вернуть деньги", — говорит генерал. 

А, как известно, деньги это немалые. Речь идет о нескольких тысячах доллров.

"И вот какой увидел результат: коллектив очень сплотился, сотрудники стали еще увереннее друг в друге", — рассказывает руководитель милиции Гродненщины. 

Но ответ, почему силовики массово не ушли со службы еще в августе 2020-го, очевиден. В "социальном государстве" это оказалось непросто: хочешь уйти — заплати за себя выкуп, заключает Еврорадио
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