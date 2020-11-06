"Цитирую "Хочу предупредить: наши врачи нужны нам самим". Меня это очень позабавило, потому что я готова была работать, никуда не хотела уезжать, и вот я здесь", — сказала доктор в интервью радио "Свобода".









Она рассказала, что вместе с коллегами готовилась к напряженной работе во время второй волны коронавируса. И пациентов, со слов ее бывших коллег, сейчас действительно больше, но врачи уже не так растеряны, "более подготовлены, стационар имеет проработанные схемы, как организовать процесс".





По словам Плоткиной, она уехала еще 3 сентября. Ее дважды вызывали в РУВД. Во время последнего разговора в милиции ей сообщили, что ее дело передают в СК, и она решила уехать из страны.





"Я сама не увольнялась, на это не было времени. К тому же я молодой специалист, и не могу просто так уволится. С большой долей вероятности меня уволили по статье", — рассказывает доктор.





В августе она также сталкивалась с людьми, пострадавшими в РУВД и на Окрестина. Их привозили и в 10-ю больницу. Избитые люди приходили и сами, чтобы зафиксировать побои.





"Меня шокировали все эти гематомы. Не хватало линейки, чтобы измерить их. Это было и 50 сантиметров, и больше. Все это было очень жутко", — говорит Плоткина.





Накануне Лукашенко высказался по поводу уехавших врачей. Он сказал, что лишних докторов в Беларуси нет, но никого в стране держать не будут. При этом пригрозил, что вернуться уехавшим будет проблематично. "Но надо понимать: уехал — назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства", — сказал Лукашенко.