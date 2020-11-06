Пенсионерам подкинут немного денег

Лукашенко сегодня сообщил о грядущем повышении выплат пенсионерам. Правда, когда это произойдет и на сколько увеличатся пенсии, он не сказал.





"Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, - сказал Лукашенко. - Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали".





"Пенсионеры - это святое", - добавил Лукашенко.











