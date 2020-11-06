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Пенсионерам подкинут немного денег

В сравнении с зарплатами силовиков пенсии в Беларуси - просто слезы. И вряд ли Лукашенко своими подачками сможет купить лояльность пенсионеров.

Лукашенко сегодня сообщил о грядущем повышении выплат пенсионерам. Правда, когда это произойдет и на сколько увеличатся пенсии, он не сказал.

"Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, - сказал Лукашенко. - Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали".

"Пенсионеры - это святое", - добавил Лукашенко.
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