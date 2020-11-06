+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Во всей Сирии отключилось электричество

Сирия осталась без электричества из-за аварии, сообщило Министерство электроэнергии страны.

      
Подачу постепенно восстанавливают. О причинах аварии не сообщается.

«Полностью отключилось электричество в Сирии вследствие аварии на линии. Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии»,— говорится в сообщении министерства (цитата по телеканалу Ikhbariya).

Напомним, в августе во всей Сирии также отключалось электричество. Тогда причиной стал взрыв на газопроводе. По версии властей, это был теракт.
Источник: kommersant.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]