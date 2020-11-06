Отчаянным таксистом оказался 21-летний Евгений. После инцидента он рассказал TUT.BY о происшествии и о себе, но опубликовать статью попросил лишь тогда, когда будет чувствовать себя в безопасности.





«Все видели, что после задержания могут сделать с человеком. Я не мог этого допустить»

На следующий день после происшествия журналисты поговорили со сбежавшим от силовиков пассажиром. Это 18-летний студент столичного вуза, который был очень рад, что когда убегал от силовиков, то встретил отзывчивого и смелого таксиста. Хотя парню было стыдно из-за того, что когда водитель уезжал, то его машину повредили.





Смелый автомобилист — 21-летний Евгений. В Минск он приехал из Гродненской области, устроился в «Яндекс.Такси», работал на арендной машине. В столице он познакомился с 22-летней Светланой, студенткой столичного вуза, тоже приезжей — из Витебской области. Молодые люди жили в съемной квартире, говорят, что друзей в Минске у них почти не было.





Евгений и Светлана не скрывают, что выступают за изменения в стране. Вечером в среду, 23 сентября, они приехали на стоянку недалеко от станции метро «Пушкинская» — там в это время как раз проходили протесты. В этот день, напомним, в Минске прошла инаугурация Лукашенко. Но когда молодые люди увидели, что по улице бегают силовики, решили уехать, чтобы их не задержали.





— Подъехали к светофору, я смотрю: парень бежит к подъезду жилого дома, видно, хотел там спрятаться, потому что за ним несся силовик. Укрыться он не успел, поэтому перепрыгнул через перила на крыльце и побежал в сторону дороги, человек в форме - за ним. Я крикнул этому пацану, чтобы бежал ко мне в машину, — рассказал Евгений.





Убегающий успел заскочить в машину, на заднее пассажирское сиденье справа. В этот же момент к водительской двери подбежал силовик.





— Окно у меня было открыто, через него силовик всунул руку с электрошокером в машину и пару раз включил его. Это было не больно, щиплются сильнее, — засмеялся Евгений. — Кстати, двери у меня не были заблокированы, так что вытащить из салона они меня могли бы запросто.





Водитель надавил на газ и машина поехала. При этом еще один силовик, который подбежал к такси, ударил по стеклу дубинкой, да так, что оно разбилось.





— Все видели, что могут после задержания сделать с человеком. Этот парень мог остаться покалеченным, я не мог этого допустить, — объясняет Евгений. — Хотя я прекрасно понимал, что если бы и меня поймали, то мало бы не показалось.





Светлана, которая тоже была в машине в этот момент, говорит, что все происходило так быстро, что она даже не успела испугаться: «сидела молча и не визжала».













«Когда увидел видео в интернете, стало страшно — а вдруг задержат»

Потом водитель с пассажирами колесил по городу, старались ехать тихонько, чтобы не привлекать к себе внимания. Евгений говорит, что в тот момент был совершенно спокоен, даже сердце не колотилось. По пути познакомились с парнем, которого они подобрали, тот все время благодарил водителя за спасение. Через какое-то время Евгений высадил пассажира, а сам поехал со Светланой домой.





— Потом увидел в интернете видео с моим участием, какое внимание и шквал комментариев оно вызвало. Вот тут подумал: ну все, теперь меня будут искать. Стало страшно, а вдруг задержат, ведь неизвестно, во что это может вылиться.





С того момента парень «залег на дно»: на работу не выходил, на незнакомые звонки и сообщения не отвечал. Но машину надо было отремонтировать, хотя бы вставить стекло, платить аренду, но денег на это не было.





— Потратили на стекло всю мою стипендию — она как раз пришла в тот день, — признается Светлана.





ерез некоторое время Евгений обратился в фонды, которые помогают пострадавшим после протестов. Там парню предложили варианты по отъезду за границу, а также некоторую сумму на лечение, нашлась СТО, которая бесплатно занялась ремонтом машины.





О произошедшем молодые люди почти никому не рассказывали, только близким родственникам. Кстати, родные и Евгения, и Светланы, не поучали парня и девушку, только просили быть осторожнее.





— Первое время было очень страшно. Выходил из дома и осматривался по сторонам, думал, за мной пришли или следят. Как-то ехал по городу, рядом машина милицейская включила мигалки. Думаю, ну все, точно за мной. Но, к счастью, проехала мимо.





Евгений и сейчас считает, что поступил правильно. И если бы ситуация повторилась, то он не раздумывая сделал бы все точно так же.





Парень решил пока остаться в Беларуси, немного подзаработать, а потом со Светланой попробовать свои силы в Польше.