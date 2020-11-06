Зимы не будет: какой погоды ждать в Беларуси





- Начало ноября в этом году действительно теплее, чем обычно - в начале месяца температура воздуха была на 4 - 5 градусов выше климатической нормы, - рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. - В выходные еще будет довольно тепло - днем от +7 до +13 градусов. В понедельник, 9 ноября, днем ожидается до +11.





А вот со вторника уже заметно похолодает. 10 ноября ночью синоптики обещают по стране -2…+4, днем +3…+8 градусов. В среду ночью -4…+3, днем +2…+8.





Кстати, в этом году октябрь тоже порадовал хорошей погодой и даже побил многолетний рекорд - он оказался самым теплым за последние 75 лет:





- Средняя температура воздуха по Беларуси за прошедший месяц составила +10,5, что выше климатической нормы на 3,8 градуса. До этого самым теплым был октябрь 1967-го со средней температурой воздуха +9,7. Теплее всего было 4 октября в Бресте - в этот день столбик термометра поднимался до + 24,4 градуса.





А какой будет зима в этом году - тоже теплой или со снегом и трескучими морозами? Поскольку синоптики Белгидромета долгосрочных прогнозов не дают, мы спросили об этом у этнолога Елены Довнар-Запольской.





- Один из народных способов определить, какой будет зима - посмотреть на рябину. Если ягод на этих деревьях много, значит, нужно готовиться к морозам, а если нет - то зима будет теплая. В этом году рябина у нас совсем хилая, - говорит этнолог. - Обратите внимание еще и на то, что деревья до сих пор стоят в одежке, а это значит, что холода, скорее всего, наступят нескоро.





Судя по тому, какая погода была на Покрова и в день Казанской Божьей Матери, зима в этом году, скорее всего, будет европейская, с оттепелями. Если будет снежок, то мокрый. Скорее всего, снег и сугробы мы будем смотреть только по телевизору на Новый год.