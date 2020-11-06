Лукашенко приказал не пускать в страну "умных" белорусов





"Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только в страну не только людей с чужим паспортом, но тех "умных" белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время", - сказал Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.





По его словам, "заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом поехали учиться туда, пусть учатся. Поехали работать туда, пусть работают, путь там и излечиваются", передает sputnik.by





Он отметил, что закрытие границы во время растущего количество заболеваемости COVID-19 в соседних странах Евросоюза - временное решение.





"Мы говорим, что границы у нас закрыты для тех, кто пытается к нам въехать из-за пределов, естественно, с Запада, потому что с Россией у нас нет границ", - уточнил Лукашенко, добавив, что на данный момент в Польше наблюдается вспышка заболевания коронавирусом.





Однако, слеуует заметить, что ситуация с заболеванием COVID-19 в России гораздо хуже, чем у других наших соседей





С 1 ноября правящий режим ограничил пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом. Для граждан России, которые едут транзитом через территорию Беларуси в РФ, ограничений нет.







