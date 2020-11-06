+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лукашенко приказал не пускать в страну "умных" белорусов

Александр Лукашенко отдал приказ главе Государственного пограничного комитета ограничить пропуск в страну ранее выехавших на работу и учебу белорусов.


"Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только в страну не только людей с чужим паспортом, но тех "умных" белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время", - сказал Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, "заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом поехали учиться туда, пусть учатся. Поехали работать туда, пусть работают, путь там и излечиваются", передает sputnik.by

Он отметил, что закрытие границы во время растущего количество заболеваемости COVID-19 в соседних странах Евросоюза - временное решение.

"Мы говорим, что границы у нас закрыты для тех, кто пытается к нам въехать из-за пределов, естественно, с Запада, потому что с Россией у нас нет границ", - уточнил Лукашенко, добавив, что на данный момент в Польше наблюдается вспышка заболевания коронавирусом.

Однако, слеуует заметить, что ситуация с заболеванием COVID-19 в России гораздо хуже, чем у других наших соседей

С 1 ноября правящий режим ограничил пересечение границы иностранцами в наземных пунктах пропуска из-за ситуации с коронавирусом. Для граждан России, которые едут транзитом через территорию Беларуси в РФ, ограничений нет.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]