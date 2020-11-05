



В ГПК отмечают, что особое внимание уделяется предотвращению завоза заболевания из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой, пишет TUT.BY





— В связи с этим Госпогранкомитет рекомендует гражданам и постоянно проживающим в стране иностранцам отказаться от поездок за рубеж. Особенно в сопредельные страны ввиду прогнозируемого закрытия ими своих границ по аналогии с действиями Литвы, которая прекращает пропуск иностранцев на въезд и вводит всеобщий карантин как минимум до 29 ноября, — сообщили в ГПК.





Ведомство рекомендует находящимся за пределами нашей страны гражданам «воздержаться от необоснованных поездок через границу без острой необходимости до истечения сроков ограничительных мероприятий, направленных на борьбу

с COVID-19».





Госпогранкомитет напоминает, что при въезде в Польшу, Украину, Латвию обязательна самоизоляция в течение до 14 суток, при возвращении в Беларусь — на 10 дней.





Напомним, 29 октября Беларусь закрыла границы со странами Евросоюза и Украиной для отдельных категорий физических лиц.









Под ограничения въезда через наземные пункты пропуска не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; дальнобойщики и еще некоторые категории лиц. Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.





5 ноября Александр Лукашенко заявил, что закрыл границы не из-за политики, а из-за ситуации с COVID-19 в мире.