В милицию обратился 43-летний гомельчанин, который рассказал, что вечером 31 октября к нему в машину сел мужчина и потребовал 4 тыс. долларов. В случае невыполнения условия незваный гость грозился взорвать заявителя, демонстрируя при этом гранату. Мужчина попросил дать ему несколько дней на сбор необходимой суммы. Вечером 4 ноября вымогатель пришел к дому гомельчанина за деньгами, но там его уже ждали оперативники и ОМОН.

Во время задержания мужчине удалось выбросить одну гранату. Еще две и охотничий нож изъяли милиционеры. Взрывоопасные предметы обезвредили саперы. За вымогательство, совершенное под угрозой убийства, в отношении 60-летнего задержанного возбуждено уголовное дело.





Со слов мужчины, он дважды судим на родине за убийство и покушение на убийство.

