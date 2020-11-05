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Угрожал взорвать. В Гомеле по подозрению в вымогательстве задержан азербайджанец с гранатами

В Гомеле оперативники задержали жителя Азербайджана, который требовал от земляка деньги и угрожал взорвать его. Подробности рассказали в УВД, пишет TUT.BY


В милицию обратился 43-летний гомельчанин, который рассказал, что вечером 31 октября к нему в машину сел мужчина и потребовал 4 тыс. долларов. В случае невыполнения условия незваный гость грозился взорвать заявителя, демонстрируя при этом гранату. Мужчина попросил дать ему несколько дней на сбор необходимой суммы. Вечером 4 ноября вымогатель пришел к дому гомельчанина за деньгами, но там его уже ждали оперативники и ОМОН.

Во время задержания мужчине удалось выбросить одну гранату. Еще две и охотничий нож изъяли милиционеры. Взрывоопасные предметы обезвредили саперы. За вымогательство, совершенное под угрозой убийства, в отношении 60-летнего задержанного возбуждено уголовное дело.

Со слов мужчины, он дважды судим на родине за убийство и покушение на убийство.
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