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Минкульт: отменен кинофестиваль "Листопад"

За день до начала в Минске отменен кинофестиваль "Листопад". Об этом сообщает телеграм-канал Министерства культуры Беларуси.

Надежды, что фестиваль состоится несмотря на коронавирус и уличные протесты, не сбылись / БЕЛТА​

Официальная причина отмены — "неблагоприятная эпидемиологическая ситуация". "Средства за купленные билеты будут возвращены. Механизм возврата будет объяснен в ближайшее время", — обещают чиновники.

Ожидалось, что фестиваль пройдет несмотря на коронавирус и уличные протесты. Но чиновники решили иначе, передает "Еврорадио".
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