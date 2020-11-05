Минкульт: отменен кинофестиваль "Листопад"

Надежды, что фестиваль состоится несмотря на коронавирус и уличные протесты, не сбылись / БЕЛТА​





Официальная причина отмены — "неблагоприятная эпидемиологическая ситуация". "Средства за купленные билеты будут возвращены. Механизм возврата будет объяснен в ближайшее время", — обещают чиновники.



