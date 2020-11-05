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В ВОЗ заявили о вспышке коронавируса в Европе

Также вырос уровень смертности.


За два дня в Европе зафиксировали более миллиона новых инфицированных в Европе, что свидетельствует о новой вспышке COVID-19. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, информирует AFP.

"Мы действительно видим вспышку... в том смысле, что требуется всего пару дней, чтобы в европейский регион количество случаев заражения возросло на один миллион случаев", - заявил Клюге.

По его словам, ВОЗ также фиксирует рост количества летальных случаев вследствие осложнения коронавируса.

Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань был зафиксирован 12 декабря. Ученые сообщили, что источник заболевания находился на местном рынке морепродуктов. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.
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