В ВОЗ заявили о вспышке коронавируса в Европе





За два дня в Европе зафиксировали более миллиона новых инфицированных в Европе, что свидетельствует о новой вспышке COVID-19. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, информирует AFP





"Мы действительно видим вспышку... в том смысле, что требуется всего пару дней, чтобы в европейский регион количество случаев заражения возросло на один миллион случаев", - заявил Клюге.





По его словам, ВОЗ также фиксирует рост количества летальных случаев вследствие осложнения коронавируса.





Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань был зафиксирован 12 декабря. Ученые сообщили, что источник заболевания находился на местном рынке морепродуктов. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи.





30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.