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ОМОН провел рейд по музыкальным студиям Минска

ОМОН в среду провел рейд по музыкальным студиям Минска.


"Влетали и клали всех мордой в пол... Забирали только музыкантов..." — пишет в Facebook гитарист проектов "Крамбамбуля" и VOLSKI Паша Трипуть. "Взялись за музыкантов", — констатирует он печальный факт нынешней Беларуси.

Как раз 4 ноября после дворовых концертов в столице снова задержали музыкантов: в Сухарево был схвачен Тимоте Суладзе, в Малиновке — Никита Каменецкий, на улице Тимирязева — барабанщики из группы "Требуем разойтись". Задержания музыкантов были и 3 ноября.
"Еврорадио"
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