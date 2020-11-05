Трагическая история произошла 24 октября в деревне Дубровка Ушачского района - милиционеры от полной безнаказанности, творящейся в стране, применили оружие против безоружного человека, который им ничем не угрожал!





Почему стреляли?





По версии МВД, “трое пьяных мужчин стояли на проезжей части, когда к ним подъехал патрульный наряд ГАИ. На просьбу отойти с дороги компания ответила агрессией.





Во время задержания правонарушители оказали активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием милиционера. Они проигнорировали неоднократные требования прекратить потасовку, поэтому инспектору пришлось стрелять: сначала в воздух, а после — по ногам одного из нападавших”.





Мама пострадавшего рассказала Еврорадио свою версию произошедшего





— После стрельбы его оставили в Ушачах, там он лежал до пяти часов утра без всякой помощи. Как мне сказали люди, которые лежали там в больнице, он был прикован наручниками к кровати и кричал на всю больницу. Его охраняли два милиционера. Куда он убежит, подстреленный, если ему два раза выстрелили в ногу?





Только днём приехали витебские врачи, но они же не специалисты по огнестрельным ранениям. Почему сразу не отправили человека в госпиталь?





Вероятнее всего, именно из-за “лишних” часов, проведённых в больнице в Ушачах, здоровый 32-летний парень остался без ноги.





— Врач, который оперировал Артёма, сказал мне: “Мы спасаем ему жизнь. К нам поздно обратились за помощью, а в ушачской больнице ему оказали неквалифицированную помощь. Ткани отмерли, кровь не поступала, начался сепсис. Поэтому отнимаем ему ногу”.





Восемь дней он был в коме. Теперь он находится в Минске в Главном военном госпитале, — продолжает мама Артёма. — Хирург мне сказал, что ему повредили подколенную артерию, разбиты все сосуды. И при этом его охраняла милиция. А догадаться вызвать минских врачей или кого-то ещё — на это у них ума не хватило...





“Было, к сожалению, такое определённое стечение обстоятельств”

Исполняющий обязанности главного врача Ушачской ЦРБ Александр Паншин категорически не согласен с тем, что помощь парню не оказывали. На вопрос о том, была ли эта помощь квалифицированной, Александр отвечает, что во всём разберутся эксперты и суд:





— Я думаю, по этому факту будет разбирательство. И насчёт сотрудников РОВД, и насчёт оказания медицинской помощи. Это будут решать специалисты. То, что помощь не оказывалась, — неправда.





Так почему пациента с огнестрельным сразу не отдали специалистам в Минск?





— Сразу в Минск мужчину не отвезли потому, что есть противопоказания для транспортировки. В каждом случае необходимо оказать первую медицинскую помощь, а потом уже решать вопрос о переводе. После оказания первичной помощи к нему были приглашены специалисты областного уровня, которые выполняли оперативное вмешательство.





Было, к сожалению, такое определённое стечение обстоятельств. Рассказ мамы в интервью о том, что он лежал без помощи до пяти утра, — это абсолютная неправда.





Помощь Артёму оказали, но была ли она соответствующей этой ситуации? И есть ли необходимая подготовка у медиков из Ушачской ЦРБ?





— Любой медик в состоянии оказать помощь, но в определённой степени, — отвечает Александр Паншин.





“Артём два раза поднимал руки вверх”

Того, что у них был конфликт с милицией, родственники Артёма не отрицают. Но считают, что оснований применять табельное оружие не было.





— Деревня, глухая улица. Подвыпившие мужики шли домой из гостей. До дома оставалось 50 метров. И надо было остановиться ГАИ в этот момент! Не знаю, что у них там были за разговоры с инспектором Колбасовым, но слово за слово, подумали, что хотят задержать, — рассказывает мать Артёма. — Начали ругаться. Когда я пришла, муж со старшим сыном лежали на земле, им в глаза прыснули газовым баллончиком. На мужа надели наручники и положили его в машину, а Сергей [старший брат пострадавшего. — Еврорадио] сел в машину сам.





В это время младший сын, Артём, прибежал на шум выстрелов, сказал: “Пустите меня к брату, дайте мне с ним поговорить”. Милиционер не пускал, сказал: “Отойдите от машины”. Артём два раза поднимал руки вверх для того, чтобы показать, что ничего в руках нету.

Он [правоохранитель] ему сделал какой-то приём, закрутил руку. Артём упал на бок, и по нему выстрелили. Артём кричал: “Нога, нога!”, а он ещё раз по нему выстрелил.

При мне милиционеры стреляли в воздух два раза — сотрудник увидел, что люди на него кричат, и два раза выстрелил в воздух.





Милиционер не вызвал врача, закрылся в машине и там сидел. Повезло, что пришла соседка, она фельдшер. Она оказала сыну первую помощь и вызвала скорую.

Мама Артёма не может понять: зачем стрелять в безоружного человека?

— Я понимаю — виноваты те, их наказывайте. Но Артём же ничего не делал, он поднимал руки вверх. Зачем вы стреляли в человека?