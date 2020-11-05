



Как сообщает БАЖ, Захаревич стояла возле проспекта Независимости, где проходил марш людей с инвалидностью. ОМОН кинулся за ней. Захаревич зашла в цветочный магазин, где ее и задержали.





Причина задержания неизвестна.





Однако, напомним, что в сентябре Наста уже была осуждена на 7 суток ареста за якобы участие в "несанкционированной акции", хотя на самом деле она делала свою работу - фотографировала события во время одного из маршей.