Журналистка Наста Захаревич задержана во время Марша людей с инвалидностью
Журналистку Насту Захаревич задержали в цветочном магазине возле ГУМа
Как сообщает БАЖ, Захаревич стояла возле проспекта Независимости, где проходил марш людей с инвалидностью. ОМОН кинулся за ней. Захаревич зашла в цветочный магазин, где ее и задержали.
Причина задержания неизвестна.
Однако, напомним, что в сентябре Наста уже была осуждена на 7 суток ареста за якобы участие в "несанкционированной акции", хотя на самом деле она делала свою работу - фотографировала события во время одного из маршей.
15:32 05/11/2020
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