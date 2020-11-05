Что происходит на "Белпочте"?

В редакцию Sputnik приходят сообщения от читателей, что все почтовые отделения Минска сейчас не работают из-за сбоя в программе и отсутствия связи с серверами.





Сайт "Белпочты" также на данный момент (5 ноября 15.30 - прим. БП) не открывается.





Оnliner.by добавляет, что отделения «Белпочты» перестали обслуживать посетителей по всей стране. Также не отвечает колл-центр, не работают терминалы.





Сами учреждения открыты, но получить или отправить что-либо невозможно. Сотрудники говорят, что «сломалась программа».



"Обратитесь попозже. Это что-то в Минске произошло. Сейчас во всех отделениях такое", - говорят гомельские почтовики.

(будет дополняться)















