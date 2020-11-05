



По версии Минздрава, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 103 295 случаев заражения коронавирусом (+982 за последние стуки).





При этом Минздрав циничтно утверждает, что за все время у нас умерли 998 (+3 за последние стуки) человек с COVID-19.





По официальным данным, сегодня болеют 13 166 (+549).



