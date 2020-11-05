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COVID-19: версия Минздрава - 982 заболевших и трое умерших. Умножаем на 5?

Минздрав опубликовал очередную порцию лжи о распространении коронавируса в Беларуси


По версии Минздрава, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 103 295 случаев заражения коронавирусом (+982 за последние стуки). 

При этом Минздрав циничтно утверждает, что за все время у нас умерли 998 (+3 за последние стуки) человек с COVID-19.

По официальным данным, сегодня болеют 13 166 (+549).

Однако на самом деле ситуация с распространением этой опасной инфекции в Беларуси уже приобретает угрожающие масштабы, но Минздрав скрывает реальные данные в угоду правящему режиму, которому плевать, сколько человек в стране на самом деле ежедневно умирает от COVID-19.
"Белорусский партизан"
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