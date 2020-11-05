В Минске на 5 лет ограничат движение на ул.Масюковщина из-за безопасности
Власти Минска на 5 лет ограничат движение на участке улицы Масюковщина с 10 ноября из-за угрозы безопасности.
Согласно решению Мингорисполкома от 30 октября 2020 года №3528, ограничение движения транспортных средств вводится участке от ул. Михася Лынькова до ул. Колесникова. Ограничение будет действовать по 9 ноября 2025 года.
"В связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан", - говорится в документе.
Речь идет об узкой улице, проходящей через остаток частного сектора вдоль железнодорожного полотна в районе Минска Масюковщина.
13:11 05/11/2020
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