+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Минске на 5 лет ограничат движение на ул.Масюковщина из-за безопасности

Власти Минска на 5 лет ограничат движение на участке улицы Масюковщина с 10 ноября из-за угрозы безопасности.

Согласно решению Мингорисполкома от 30 октября 2020 года №3528, ограничение движения транспортных средств вводится участке от ул. Михася Лынькова до ул. Колесникова. Ограничение будет действовать по 9 ноября 2025 года.

"В связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан", - говорится в документе.

Речь идет об узкой улице, проходящей через остаток частного сектора вдоль железнодорожного полотна в районе Минска Масюковщина.

Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]