В Слуцке задержан вор в законе Муму

Правоохранители считают, что он причастен к апрельскому нападению в Оршанском клубе "Венеция" на 37-летнего "Морозика", которого в милицейских сводках называют "смотрящим" за Оршей.





Вечером 2 апреля в оршанском игровом клубе «Венеция» компания избила и порезала 37-летнего жителя райцентра. По горячим следам подозреваемых задержать не удалось, сообщает МВД.





Выяснилось, что потерпевшим является так называемый смотрящий за Оршей «Морозик», а нападение на него – попытка криминального авторитета переделить сферы влияния и усилить свои позиции среди криминалитета.





Вчера, 4 ноября, в Слуцке спецназ задержал 46-летнего «Муму». В отношении криминального авторитета избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



