Следователям СК напомнили о законе
В Законе о Следственном комитете говорится, что одной из главных задач следователя является ВСЕСТОРОННЕЕ, ПОЛНОЕ, ОБЪЕКТИВНОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
момент убийства Александра Тарайковского
Пока же все как прежде, и система правоохранительных органов остается неизменной, а закон о Следственном комитете действующим.
Оnliner.by напоминает одну из ключевых статей этого закона, в которой говорится о задачах СК.
Статья 4. Основные задачи Следственного комитета
«Основными задачами Следственного комитета являются:
- всестороннее, полное, объективное и оперативное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством;
- защита прав и законных интересов граждан, организаций, защита государственных и общественных интересов, соблюдение законности при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного следствия;
- совершенствование следственной работы, внедрение в практику достижений науки и техники, положительного опыта, прогрессивных форм и методов организации предварительного следствия;
- выявление нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению;
- участие в пределах своей компетенции в реализации государственной уголовной политики, разработка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере правоохранительной деятельности;
- осуществление в пределах своей компетенции международного сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства».
Напомним, от граждан Беларуси, подвергшихся жестоким избиениям и пыткам со стороны предствителей силовых ведомств, в СК поступило уже несколько тысяч заявлений.
Не менее полутысячи заявлений было подтверждено фактологически, то есть соответствующими документами с указанием фамилий и должностей силовиков, участвующих в пытках и жестоких избиениях граждан.
Несмотря на это Следственным комитетом ДО СИХ ПОР НЕ ЗАВЕДЕНО НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА НИ ПО ОДНОМУ ФАКТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АЛЕКСАНДРА ТАРАЙКОВСКОГО, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОДТВЕРЖДЕН МНОГОЧТСЛЕННЫМИ ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬСТВАМИ РАССТРЕЛА БЕЗОРУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА!
"Белорусский партизан"
11:28 05/11/2020
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