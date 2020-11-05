+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Следователям СК напомнили о законе

В Законе о Следственном комитете говорится, что одной из главных задач следователя является ВСЕСТОРОННЕЕ, ПОЛНОЕ, ОБЪЕКТИВНОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Следователям СК напомнили о законе
момент убийства Александра Тарайковского

Пока же все как прежде, и система правоохранительных органов остается неизменной, а закон о Следственном комитете действующим

Оnliner.by напоминает одну из ключевых статей этого закона, в которой говорится о задачах СК.

Статья 4. Основные задачи Следственного комитета


«Основными задачами Следственного комитета являются:

- всестороннее, полное, объективное и оперативное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством;

- защита прав и законных интересов граждан, организаций, защита государственных и общественных интересов, соблюдение законности при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного следствия;

- совершенствование следственной работы, внедрение в практику достижений науки и техники, положительного опыта, прогрессивных форм и методов организации предварительного следствия;

- выявление нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению;

- участие в пределах своей компетенции в реализации государственной уголовной политики, разработка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере правоохранительной деятельности;

- осуществление в пределах своей компетенции международного сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства».

Напомним, от граждан Беларуси, подвергшихся жестоким избиениям и пыткам со стороны предствителей силовых ведомств, в СК поступило уже несколько тысяч заявлений. 

Не менее полутысячи заявлений было подтверждено фактологически, то есть соответствующими документами с указанием фамилий и должностей силовиков, участвующих в пытках и жестоких избиениях граждан. 

Несмотря на это Следственным комитетом ДО СИХ ПОР НЕ ЗАВЕДЕНО НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА НИ ПО ОДНОМУ ФАКТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АЛЕКСАНДРА ТАРАЙКОВСКОГО, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОДТВЕРЖДЕН МНОГОЧТСЛЕННЫМИ ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬСТВАМИ РАССТРЕЛА БЕЗОРУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА!
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]