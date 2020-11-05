Следователям СК напомнили о законе





Пока же все как прежде, и система правоохранительных органов остается неизменной, а закон о Следственном комитете действующим.

Оnliner.by напоминает одну из ключевых статей этого закона, в которой говорится о задачах СК.





Статья 4. Основные задачи Следственного комитета





«Основными задачами Следственного комитета являются:





- всестороннее, полное, объективное и оперативное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством;





- защита прав и законных интересов граждан, организаций, защита государственных и общественных интересов, соблюдение законности при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного следствия;





- совершенствование следственной работы, внедрение в практику достижений науки и техники, положительного опыта, прогрессивных форм и методов организации предварительного следствия;





- выявление нарушений закона, причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению;





- участие в пределах своей компетенции в реализации государственной уголовной политики, разработка предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере правоохранительной деятельности;





- осуществление в пределах своей компетенции международного сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства».





Напомним, от граждан Беларуси, подвергшихся жестоким избиениям и пыткам со стороны предствителей силовых ведомств, в СК поступило уже несколько тысяч заявлений.





Не менее полутысячи заявлений было подтверждено фактологически, то есть соответствующими документами с указанием фамилий и должностей силовиков, участвующих в пытках и жестоких избиениях граждан.





Несмотря на это Следственным комитетом ДО СИХ ПОР НЕ ЗАВЕДЕНО НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА НИ ПО ОДНОМУ ФАКТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АЛЕКСАНДРА ТАРАЙКОВСКОГО, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОДТВЕРЖДЕН МНОГОЧТСЛЕННЫМИ ВИДЕОСВИДЕТЕЛЬСТВАМИ РАССТРЕЛА БЕЗОРУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА!