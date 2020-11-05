



Официальная статистика Министерства здравоохранения Беларуси относительно распространения COVID-19 и раньше била все мировые рекорды, поражала своей нелогичностью и удивляла соблюдением элементарных законов природы. Но чем дальше в лес, тем, как говорится, больше дров. Поскольку чем длиннее наблюдаемый период, тем сложнее состыковать цифры и объяснить логически их изменение. Это особенно видно по показателем смертности от коронавируса.





Официально, как только в Беларуси начался существенный рост заболеваемости, что случилось во второй декаде апреля, показатель смертности от коронавируса всегда находился в пределах 3-7 смертей в сутки. Не важно, 20 тыс. человек болело или 200 – в среднем всегда погибало около 5 человек в сутки. В результате разница между уровнем смертности к количеству болеющих достигала иногда 50 (!) раз.





Так с апреля по сентябрь показатель «5 погибших в сутки» был озвучен Минздравом 70 (!) раз, бывало по 5 дней к ряду от коронавируса умирало ровно по 5 человек в сутки.

Такой невероятной стабильности нет ни в одной стране мира.

Если проанализировать показатели других стран, то максимум можно найти два одинаковых показателя по смертности, да и то во время максимального спада пандемии, но уж никак не во время подъема. Это возможно только в Беларуси.





Но в октябре Минздрав побил свой же собственный рекорд. С 17 по 30 октября, 14 (!) дней подряд, когда вторая волна коронавируса пошла на резкий подъем, в Беларуси фиксировалось ровно по 4 смерти в сутки.

Как мы уже говорили, и два дня подряд – это из области невероятного, а здесь почти полмесяца стабильно один показатель по смертности. В Беларуси сейчас проживают более 9,5 млн человек. У каждого свои особенности организма и поэтому в принципе нельзя предугадать, кто завтра заразится и как его организм отреагирует на это. Сегодня это могут быть в основном молодые люди, а завтра – старики с большим набором патологий.





Даже если каким-то невероятным образом ограничить распространение эпидемии одними лишь студентами, то все равно нельзя достигнуть таких стабильных показателей по смертности, чтобы полмесяца ни вверх, ни в низ. Это фактически как 14 раз подряд в лотерею выигрывать.





Для сравнения можно привест статистику по смертности в других странах. Например, в Швеции, при аналогичном уровне эпидемиологического подъема второй волны COVID-19, в один день могло погибнуть два человека, а на следующий – 10, потом опять 2, а следом 3, а потом вдруг 9.









И главное: по мере роста количества инфицированных, растет и количество погибших, что вполне закономерно. Такая картина во всех странах, но только не в Беларуси.





А вот в Беларуси количество зараженных растет, а количество погибших застыло на одном месте. И раньше так было, но сейчас и того хлеще.





О том, что Минздрав откровенно врет нам о ситуации с COVID-19 в стране подтверждают и те немногочисленные факты, которые всплывают в независмых СМИ.





Например, в распоряжение Еврорадио попал документ по суточным данным о положительных результатах анализов на COVID-19, сделанных 30 октября в Минске - разница примерно в 2 раза по стравнению с официальной статистикой Минздрава по всей Беларуси!









Увы, мы не знаем реальную картину в масштабах всей страны, но по этому документу можно судить по уровню оболванивания от Минздрава.





Кстати, ранее врач-инфекционист говорил, что статистику Минздрава сейчас, во время второй волны, надо умножать примерно на 5. С учетом документа по Минску это вполне соотносится с истинным положением дел.





ситуация с COVID-19 принимает в стране угрожающие масштабы говорит и тот факт, что О том, чтоговорит и тот факт, что медики в своих телеграм-каналах все чаще пишут, что в больницах уже нет "кислородных точек", а скорые иногда просто оставляют больных коронавирусом в приемных покоях, хотя в больнице уже нет мест.





Так что, если хотите обезопасить себя и своих родных, коллег и просто случайных людей, с которыми сталкиваетесь в транспорте или магазине, носите маски, мойте почаще руки и не пренебрегайте другими средствами защиты. Правящему режиму на нас наплевать. Для него сегодня главное - удержать власть синеющими пальцами.







