Какова вероятность повторного заражения COVID-19? Назван фактор

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — цитирует gazeta.ru Альтштейна.





Специалист отметил, что повторное заболевание коронавирусом возможно, но это случается «гораздо реже, чем первичное заболевание». Однако человек, который переболел коронавирусом «должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек», указал Альтштейн.





По его словам, повторная инфекция в редких случаях может протекать тяжелее, чем первичная.









Эксперт добавил, что вопрос тяжести протекания повторного заболевания в настоящее время пока изучен недостаточно.





Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».



