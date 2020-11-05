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Теперь им не нравится музыка: вчерашний вечер стал вечером массового задержания музыкантов

Вчера вечером в Минске во дворе обувного магазина "Луч" на улице Тимирязева задержали барабанщиков из группы "Требуем разойтись". Музыкантов из этой группы можно было видеть на протестных маршах.



"Задержаны более 10 человек. Среди задержанных — барабанщики из группы "Требуем разойтись".   Также сегодня задержали музыкантов в Малиновке и Сухарево", — говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

В Сухарево был задержан Тимате Суладзе, в Малиновке — Никита Каменецкий (на фото). Каменецкого, по данным правозащитников, силовики вытащили из такси, на котором он планировал ехать домой после дворового концерта. Его увезли в Московское РУВД.
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