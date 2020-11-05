







"Задержаны более 10 человек. Среди задержанных — барабанщики из группы "Требуем разойтись". Также сегодня задержали музыкантов в Малиновке и Сухарево", — говорится в сообщении правозащитного центра "Весна"





В Сухарево был задержан Тимате Суладзе, в Малиновке — Никита Каменецкий (на фото). Каменецкого, по данным правозащитников, силовики вытащили из такси, на котором он планировал ехать домой после дворового концерта. Его увезли в Московское РУВД.



