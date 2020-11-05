Свежие данные о ситуации с коронавирусом в стране и мире — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

В Беларуси

В Беларуси число инфицированных коронавирусом на 4 ноября составило 102 313, за последние сутки подтверждены 984 новых случая заболевания. Справился с недугом уже 88 701 человек с ранее установленным диагнозом COVID-19. Эксперты белорусских лабораторий провели 2 млн 573 тыс. 132 теста на наличие инфекции. За все время распространения вируса на территории страны скончались 995 пациентов с рядом хронических заболеваний, которые были отягощены коронавирусом.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 48 млн. С начала пандемии от инфекции скончались более 1,22 млн, число выздоровевших приближается к 32 млн.





По количеству заболевших лидируют США (более 9,48 млн), Индия (8,31 млн), Бразилия (более 5,59 млн), Россия (почти 1,7 млн) и Франция (почти 1,6 млн). В десятку стран с наибольшим числом инфицированных входят Испания (1,28 млн), Аргентина (1,2 млн), Колумбия (1,1 млн), Великобритания (более 1,1 млн) и Мексика (943 тыс.).





В частности, в Италии с 5 ноября начинает действовать комендантский час, и выходить из дома без уважительной причины нельзя будет после 22:00. Также по выходным и праздникам не будут работать торговые центры, а музеи и выставки временно закрываются. Старшие классы школ и лицеев переводят на полностью дистанционное обучение, а младшие школьники будут обязаны носить маски не только во время перемены, как было раньше, но и на уроках. Кроме того, наполняемость транспорта должна составлять не более 50 %.





В Литве с 7 ноября вводится общенациональный карантин, который будет действовать до 29 ноября. Во время действия ограничительных мер запрещается находиться в общественных местах группами более пяти человек, однако это правило не коснется членов одной семьи. Также необходимо будет придерживаться социальной дистанции не менее 2 м друг от друга. Число участников похоронных мероприятий не должно превышать 10.





Лицам старше 6 лет предписано носить защитные маски во всех общественных местах. От этого правила могут отступать занимающиеся спортом на свежем воздухе, спортсмены во время соревнований и граждане с ограниченными возможностями, которые по состоянию здоровья не могут носить маски. При этом разрешается не надевать маску за пределами населенных пунктов, если в радиусе 20 м нет других людей. С вступлением в силу карантина начнет действовать запрет на пересечение границы с Литвой. Исключение сделают для граждан стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.





В Польше с 7 ноября начнут действовать более жесткие ограничительные меры, действие которых продлится как минимум до 29 ноября. Так, с 7 ноября прекратят работу театры, музеи, галереи, кинотеатры, общественные и музыкальные центры. Также ограничат число посетителей в церквях и магазинах. Пользоваться услугами отелей смогут только граждане, находящиеся в командировке. На дистанционное обучение переведут всех школьников. Правительство заявило, что в стране могут быть введены национальный карантин и запрет на поездки, если число случаев коронавирусной инфекции превысит показатель в 70–75 человек на 100 тыс. жителей.

Новые исследования и мнения экспертов

Коронавирус мутировал и отличается от того, каким он был в начале пандемии, отмечает заведующая лабораторией Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич.





— Если говорить о коронавирусе, который вызвал пандемию COVID-19, — SARS-CoV-2, то он претерпел значительные изменения с момента первой встречи с ним в декабре 2019 г., — сказала эксперт. — Сегодня известны как минимум 22 мутации, которые закрепились и эффективно передаются из поколения в поколение вирусов.





По словам Е. Гасич, сейчас можно говорить о двух основных мутациях, распространенных в Европе и России. Одна из них происходит в участке генома ORF1b, вторая — в спайке, участке, ответственном за связывание вируса с чувствительной клеткой. Такая мутация позволяет COVID-19 более эффективно и быстро проникать в чувствительные клетки и быстрее распространяться в человеческой популяции.





Специалист напомнила о соблюдении известных правил предосторожности. Она порекомендовала носить защитные маски, чаще мыть руки, использовать антисептики и избегать людных мест.





Заложенность ушей может быть симптомом коронавируса, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.





Специалист обратила внимание на то, что это не такой уж и редкий симптом. Она сослалась на исследование ученых из Турции, которые проанализировали состояние 172 заболевших COVID-19. Из них 31 человек (18 %) жаловался на заложенность ушей. Около 12 % пациентов с таким признаком болели коронавирусом в легкой форме.





Н. Пшеничная уточнила, что заложенность ушей может встречаться и при ОРВИ. Если симптом не проходит в течение нескольких дней и при этом появляется боль, необходимо срочно обратиться к врачу-оториноларингологу.





В число мест, где существует риск заразиться коронавирусом, входят лифты и коммунальные квартиры. Подхватить коронавирус во время поездки в лифте теоретически можно, даже если инфицированный человек находился в кабине ранее. Он мог покашлять, выделив аэрозоль с вирусом. В связи с этим депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал по возможности предпочесть лифтам лестницы, где больше пространства.





Эксперт также выделил коммунальные квартиры, где есть общие помещения, например кухни. Там соседи часто пресекаются. Кроме того, Г. Онищенко обратил внимание на метрополитен: в периоды его высокой загруженности возрастает вероятность заразиться. Поэтому пассажирам и работникам подземки следует носить маски.



