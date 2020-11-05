Минздрав обновил требования к санитарным мерам против COVID-19





Данное постановление во многом повторяет рекомендации Минздрава для организаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции, которые утвердили в конце октября.





В документе перечислены санитарно-противоэпидемические мероприятия, которые должны проводиться госорганами, различными организациями, индивидуальными предпринимателями, медицинскими и образовательными учреждениями, аптеками, транспортными организациями, объектами торговли и общепита, организациями бытового обслуживания и промышленными предприятиями. Кроме того, обновлены требования к людям, находящимся на самоизоляции.





Среди основных требований - использование средств индивидуальной защиты работниками организаций, обеспечение соблюдения социальной дистанции для посетителей, проведение гигиены рук дезинфицирующими средствами и влажной уборки в помещениях. К транспортным организациям предъявляется требование не выпускать на линию транспортные средства с неисправными системами обогрева или кондиционирования.





Администрации учреждения образования, согласно документу, должны информировать местные власти в случае отсутствия по причине заболевания острыми респираторными инфекциями 30% от общего количества учащихся для принятия решение о приостановки образовательного процесса. Также они должны ограничить проведение спортивных и культурных мероприятий, подразумевающих массовое участие учащихся.





Находящимся на самоизоляции предписывается не покидать места проживания и не посещать места массового скопления людей. Выходить куда-либо им разрешено только в случае крайней необходимости с использованием маски. Что именно можно расценить как крайнюю необходимость, Минздрав не уточняет.





Данное постановление вступило в силу с момента его официального опубликования.