В Дании из-за мутации COVID-19 уничтожат более 15 миллионов норок
В Дании планируют уничтожить всех норок - на фермах, где выращивают этих животных, обнаружен новый мутировавший коронавирус, опасный для людей. Как передает Укринформ, об этом сообщает The Local.
«Мутация может создать риск, что будущие вакцины от COVID-19 не будут работать должным образом. Поэтому необходимо ликвидировать всех норок», - заявил премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Датская полиция уже подсчитала, что придется уничтожить от 15 до 17 млн животных.
Отмечается, что у норок обнаружили мутировавшую коронавирусную инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность организма к производству антител.
В Дании коронавирус-мутант уже подтвердили у 12 человек.
Правительство страны предупреждает: если не уничтожить норок, то новая разновидность инфекции может распространиться по всему миру.
По последней информации, в Дании подтверждено 50 530 случаев COVID-19, в том числе 729 летальных.
09:16 05/11/2020
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