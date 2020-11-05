В Дании из-за мутации COVID-19 уничтожат более 15 миллионов норок





«Мутация может создать риск, что будущие вакцины от COVID-19 не будут работать должным образом. Поэтому необходимо ликвидировать всех норок», - заявил премьер-министр Дании Метте Фредериксен.





Датская полиция уже подсчитала, что придется уничтожить от 15 до 17 млн животных.





Отмечается, что у норок обнаружили мутировавшую коронавирусную инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность организма к производству антител.





В Дании коронавирус-мутант уже подтвердили у 12 человек.





Правительство страны предупреждает: если не уничтожить норок, то новая разновидность инфекции может распространиться по всему миру.





По последней информации, в Дании подтверждено 50 530 случаев COVID-19, в том числе 729 летальных.