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В Дании из-за мутации COVID-19 уничтожат более 15 миллионов норок

В Дании планируют уничтожить всех норок - на фермах, где выращивают этих животных, обнаружен новый мутировавший коронавирус, опасный для людей. Как передает Укринформ, об этом сообщает The Local.


«Мутация может создать риск, что будущие вакцины от COVID-19 не будут работать должным образом. Поэтому необходимо ликвидировать всех норок», - заявил премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Датская полиция уже подсчитала, что придется уничтожить от 15 до 17 млн животных.

Отмечается, что у норок обнаружили мутировавшую коронавирусную инфекцию, которая распространяется на людей и ослабляет способность организма к производству антител.

В Дании коронавирус-мутант уже подтвердили у 12 человек.

Правительство страны предупреждает: если не уничтожить норок, то новая разновидность инфекции может распространиться по всему миру.

По последней информации, в Дании подтверждено 50 530 случаев COVID-19, в том числе 729 летальных.
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