Коронавирус: Беларусь установила в октябре новый «рекорд»

Официальная статистика Министерства здравоохранения Беларуси относительно распространения COVID-19 и раньше била все мировые рекорды, поражала своей нелогичностью и удивляла соблюдением элементарных законов природы. Но чем дальше в лес, тем, как говорится, больше дров, пише т ej.by





Поскольку чем длиннее наблюдаемый период, тем сложнее состыковать цифры и объяснить логически их изменение. Это особенно видно по показателем смертности от коронавируса.





Официально, как только в Беларуси начался существенный рост заболеваемости, что случилось во второй декаде апреля, показатель смертности от коронавируса всегда находился в пределах 3-7 смертей в сутки. Не важно, 20 тыс. человек болело или 200 – в среднем всегда погибало около 5 человек в сутки. В результате разница между уровнем смертности к количеству болеющих достигала иногда 50 (!) раз.





Так с апреля по сентябрь показатель «5 погибших в сутки» был озвучен Минздравом 70 (!) раз, бывало по 5 дней к ряду от коронавируса умирало ровно по 5 человек в сутки. Такой невероятной стабильности нет ни в одной стране мира. Если проанализировать показатели других стран, то максимум можно найти два одинаковых показателя по смертности, да и то во время максимального спада пандемии, но уж никак не вовремя подъема. Это возможно только в Беларуси.





Впрочем, в октябре Минздрав побил свой же собственный рекорд. С 17 по 30 октября, 14 (!) дней подряд, когда вторая волна коронавируса пошла на свой резкий подъем, в Беларуси фиксировалось ровно по 4 смерти в сутки.





Как мы уже говорили, и два дня подряд – это из области невероятного, а здесь почти полмесяца один стабильно один показатель по смертности. В Беларуси сейчас проживают более 9,5 млн человек. У каждого свои особенности организма и поэтому в принципе нельзя предугадать, кто завтра заразится и как его организм отреагирует на это. Сегодня это могут быть в основном молодые люди, а завтра – старики с большим набором патологий. Даже если каким-то невероятным образом ограничить распространение эпидемии одними лишь студентами, то все равно нельзя достигнуть таких стабильны показателей по смертности, чтобы полмесяца ни вверх, ни в низ. Это фактически как 14 раз подряд в лотерею выигрывать.





Для сравнения можно привести статистику по смертности в других странах. Например, в Швеции, при аналогичном уровне эпидемиологического подъема второй волны COVID-19, в один день могло погибнуть два человека, а на следующий – 10, потом опять 2, а следом 3, а потом вдруг 9. И главное: по мере роста количества инфицированных, растет и количество погибших, что вполне закономерно. Точно такая же картина во всех странах. А вот в Беларуси количество зараженных растет, а количество погибших застыло на одном месте. И раньше так было, а сейчас и того хлеще.



