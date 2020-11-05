



В частности, это касается студентов, которые учились по специальностям:





- лечебная медицина;

- стоматология;

- фармация





Как сообщает ТК "Белые халаты", ожидается, что часть из принятых студентов сможет претендовать на получение ежемесячной стипендии ВКЛ в размере 300 евро, которая была ранее учреждена Вильнюсским университетом для поддержки студентов из Беларуси.





Напомним, что ранее о готовности принять белорусский студентов-медиков сообщил Киевский медицинский университет.