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Вильнюсский университет готов принять отчисленных белорусских студентов-медиков

Медицинский факультет Вильнюсского университета сообщил о готовности принять отчисленных студентов БГМУ.


В частности, это касается студентов, которые учились по специальностям: 

- лечебная медицина;
- стоматология;
- фармация

Как сообщает ТК "Белые халаты", ожидается, что часть из принятых студентов сможет претендовать на получение ежемесячной стипендии ВКЛ в размере 300 евро, которая была ранее учреждена Вильнюсским университетом для поддержки студентов из Беларуси.

Напомним, что ранее о готовности принять белорусский студентов-медиков сообщил Киевский медицинский университет.  
"Белорусский партизан"
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