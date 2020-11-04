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Медики сообщают о вспышке COVID-19 на Могилевщине, ситуация ухудшается

Медики сообщают о серьезной вспышке коронавируса в Могилевской области. По их данным, уровень заболеваемости COVID-19 в регионе сейчас в 2 раза выше, чем в первую волну весной-летом 2020 года. Официальных данных о заболеваемости в регионах Беларуси Минздрав, напомним, не дает — лишь общие цифры по стране, и число инфицированных серьезно растет. Но и эти цифры, уверяют врачи Могилевщины, сильно занижены, в том числе касающиеся смертей от коронавируса, пишет TUT.BY

Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Главное управление по здравоохранению Могилевского облисполкома за подписью первого замначальника управления Ирины Ляхович выпустило 28 октября приказ, в котором говорится о немедленном перепрофилировании коечного фонда больниц для больных коронавирусом. Всего — 1179 коек в Могилеве и 626 — в Бобруйске и поселке Глуша Бобруйского района.

В Могилеве под ковидных больных отвели места в областных и городских больницах, противотуберкулезном диспансере, госпитале инвалидов Великой Отечественной войны. В Бобруйске — в центральной больнице и межрайонном онкодиспансере, а также в Глушанской участковой больнице Бобруйского района.

Фрагмент приказа главного управления по здравоохранению Могоблисполкома от 28 октября 2020 года. Полный текст есть в распоряжении редакции TUT.BY.

В горбольнице № 1 Могилева — так называемой Лавсановской — утром 2 ноября было 553 пациента с коронавирусной инфекцией. Это при том, что облздрав приказал организовать 550 коек.

У 528 пациентов горбольницы № 1 был подтвержден COVID-19, причем у 481 зараженного коронавирусом диагностировали еще и пневмонию.

— У нас в больнице сейчас нет плановой ковидной госпитализации: нет мест, и нам, попросту говоря, дали передохнуть, мы уже не справлялись, — рассказывают медики. — Врачи очень устали, особенно страдает сестринский персонал: его просто не хватает, и это сказывается на больных.

Речь идет о том, что медсестры физически не успевают качественно оказывать помощь больным: например, вовремя их переворачивать для профилактики пролежней, качественно обрабатывать руки антисептиком. Причина — в двух проблемах: большое количество пациентов и маленькое — медперсонала. Во-первых, среди медиков также высокая заболеваемость коронавирусом, во-вторых, количество персонала из-за коронавируса в больницах не увеличили.

— Есть руководство больниц, которое решает проблему нехватки персонала, работающего с ковидными больными: дает дежурства медсестрам из других отделений. А желающие подежурить есть, потому что за эту работу доплачивают. Но есть и те, кто отказывается от желающих помочь: экономят.

Врачи рассказывают, что в некоторых больницах медперсоналу выдают респираторы, не предназначенные для медицинских целей. Потому медработники стараются сами покупать нужные респираторы, чтобы защитить себя. При этом медикаментов хватает, аппаратов ИВЛ — тоже.

По данным Минздрава, в стационарах Могилевской области сейчас работает 1551 точка подачи кислорода. В мае их было 1028. На все больницы есть 417 аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов. Закуплено 24 ИВЛ. При этом врачи одной из крупных больниц области говорят, что у них в учреждении кислородных точек все равно не хватает и сейчас. Настолько, что больные передают друг другу кислородные маски и по очереди дышат.

— По большому счету, антибиотики, антикоагулянты всего лишь помогают организму бороться с коронавирусной инфекцией, а не лечат ее. Так что у врачей очень ограничен набор возможностей, чтобы повлиять на ситуацию. Потому не нужно надеяться на то, что вы полежите в больнице — и все будет хорошо. Если вы попадете в больницу, ваше выздоровление будет зависеть от вашего иммунитета, от вашего организма. И самый верный вариант сохранить здоровье и жизнь — делать все, чтобы не заразиться, — подчеркивают врачи.

Врачи Могилевской области констатируют: случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе все больше, пациенты болеют тяжелее. Если в первую волну коронавируса из 40 пациентов в кислороде нуждались 6−7, то сейчас — 26−27, говорят медики. Они рассказывают, что из подручных средств собирают кислородные трубки, чтобы из кислородной точки в реанимации протянуть их пациенту на койке в коридоре рядом с отделением.

Смертность зараженных коронавирусной инфекцией гораздо выше, чем официальные цифры Минздрава, утверждают врачи области.

— Вот вам для примера: только у меня за смену умерли 4 пациента с коронавирусной инфекцией. А Минздрав сообщил, что столько людей умерли за сутки в стране, — говорит один из врачей больницы в Могилевской области. — И давно ни для кого не секрет, что из десяти случаев смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией в статистику попадают, например, два. У остальных пишут смерть от другого заболевания — например хронического. Хотя совершенно ясно, что с этим хроническим заболеванием человек прожил бы еще долгое время, а коронавирус серьезно ухудшил состояние здоровья, и человек умер.


Люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, а также люди с ожирением — в группе высокого риска смерти от коронавирусной инфекции. Но и остальные, кто перестал соблюдать меры профилактики, очень рискуют заразиться.

— Пожалуйста, предупредите людей, пусть носят маски, ограничат контакты, по возможности уйдут на самоизоляцию. Коронавирусная инфекция в области распространяется очень быстро, и избежать заражения — единственный верный способ сохранить здоровье, а в некоторых случаях — и жизнь, — просят врачи.

По мнению медработников, снизить уровень заболеваемости помогут строгий масочный режим в помещениях, уход учреждений образования на удаленное обучение, максимальное ограничение контактов. Специалисты связывают такой резкий высокий рост заболеваемости COVID-19 с началом учебного года и считают, что родителям стоит перестать водить детей на занятия в кружки, а в идеале — также в детские сады и школы.

О вспышках заболеваемости коронавирусной инфекцией в редакцию TUT.BY сообщают из различных организаций и учреждений области. При этом руководство этих заведений не называет причину.

— У нас в Осиповичах закрыты гимназия и школа. Руководство не говорит, что это из-за коронавируса, а сообщает просто: «Не приводите ребенка», — говорят читатели.

Жители Могилевской области сообщают в редакцию о большом количестве заболевших фармацевтов в аптеках, о закрытых на карантин группах в детских садах.

ТРК «Могилев» сообщает, что в аптеках появились экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции. Их выпускает отечественная компания. Но в аптеках Могилева партию раскупили за 4 дня — их продают без рецепта.

При этом врачи говорят, что они не возлагают на экспресс-тесты большие надежды: считают, что их точность «близка к нулю». При этом даже в больницах, где лечат ковидных пациентов, их не всегда достаточно. А результаты ПЦР-тестов даже в условиях стационара приходят через 4 дня.

— Можно только предположить, какое огромное количество исследований делают сейчас в лаборатории и каково приходится ее сотрудникам, — говорят врачи.

По данным Минздрава на 4 ноября, в Беларуси 102 313 случаев COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки — 984 новых инфицированных. Это самый большой суточный прирост в Беларуси за весь период пандемии, но он уже фиксировался, причем такой же, 29 октября.
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