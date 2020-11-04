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Лукашенко собирается открыть третью линию минского метро 6 ноября

Александр Лукашенко собирается открыть третью линию минского метро 6 ноября, сообщает Телеграм-канал @pul_1.

Станция "Площадь Франтишка Богушевича" / БЕЛТА​

Как известно, будут введены в экслуатацию четыре станции: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Богушевича" и "Юбилейная площадь".

Это только первый участок. По планам, третья линия минского метро будет иметь протяжённость более 17 км и насчитывать 14 станций. Она должна соединить юг и север столицы с её центром.
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