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Двух прокуроров судили за наркотики: Получили по 3 года колонии

Суд Фрунзенского района Минска огласил обвинительный приговор по уголовному делу о наркотиках, по которому проходят два бывших прокурорских работника, пишет Sputnik.


Подробности дела всплыли еще в апреле этого года. Сообщалось, что замешаны заместитель прокурора Советского района Минска Алексей Ерофеев и заместитель прокурора Ленинского района Евгений Моисеенко. Также по делу проходил подсобный рабочий одного из предприятий города. Прокурорам вменяли незаконный оборот наркотиков без цели сбыта, третьему — за выращивание и сбыт.

В решении суда поясняется, что Ерофеев собирал галлюциногенные грибы псилоцибе, сушил и употреблял, уточняет «Наша нива». А Моисеенко периодически покупал для себя и Ерофеева амфетамин и марихуану и однажды за покупку отдал 510 рублей.

Два бывших прокурора признаны виновными по ч.1, ст.328 и им было назначено по три года лишения свободы. Но суд применил к ним амнистию и сократил им назначенный срок на 1 год. Кроме этого, суд постановил учесть время нахождения под стражей в назначенный срок. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.


Третьему фигуранту, который признан виновным в сбыте наркотиков, назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. К нему суд также применил амнистию, сократив срок на 1 год. Также ему назначен штраф в размере 40 базовых величин (1.040 рублей). Ему назначено отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима. Также суд постановил учесть в срок отбывания наказания время, проведенное под стражей.
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