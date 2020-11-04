В Новой Боровой люди выменяли у силовиков одного задержанного на флаг

Вечером в понедельник, 2 ноября, в Новую Боровую приезжали неизвестные. Люди в масках в сопровождении омоновцев с оружием снимали с забора бело-красно-белые ленточки. По словам местных жителей, силовики направляли стволы на людей и выменяли огромный флаг на одного задержанного на месте.





Силовики с оружием в «Новой Боровой». Один направляет его в сторону забора и людей. Скриншот из видео





Примерно в 10 часов вечера жители Новой Боровой заметили, как неизвестные в масках подошли к забору во дворе дома на Авиационной, 13, и стали срезать бело-красно-белые ленточки. Рядом с ними стояли женщины в масках и в капюшонах. Были и силовики, пишет "Солидарность"





Жители микрорайона вышли во двор, двое мужчин стали между забором и теми, кто срезал ленты, — в итоге их задержали. Потом задержали еще одного мужчину.





Один из местных жителей рассказывает, что у забора омоновцы направляли оружие на людей (такой момент виден на первых кадрах видео).





— Товарищи в форме направляли оружие на людей, которые стояли у забора с детьми. Это просто дичь! А если предохранитель слетит? Я не знаю, холостые патроны или нет, заряжено оружие или нет, — рассказывает очевидец.





(В видео, опубликованном на YouTube в вечер происшествия, написано, что в руках силовиков — автоматы, но позже в них распознали дробовики).









После задержаний крики во дворе услышала местная жительница Юлия и спустилась к соседям. Она говорит, что видела силовиков с оружием в микрорайоне не в первый раз. Раньше они приезжали во двор снимать флаги с террас.





— Тогда люди в балаклавах и с оружием просто выбили электромагнитный замок в калитках — дети побежали с площадок к подъездам. Никто тогда даже не пикнул — все были в шоке.





После задержаний и идеологических споров у забора, рассказывают местные, силовики предложили жителям обмен: люди снимают ленточки сами и отдают большой 10-метровый флаг с окон, а ОМОН отпускает одного из трех задержанных.





Двух мужчин, которые защищали собой забор с ленточками, все-таки отвезли в Боровлянский РОВД. Ночью мужчин отпустили домой. На них составили протокол по статье 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство) и дали штраф.