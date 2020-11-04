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В Жлобине мужчина бросил в милиционера бутылку и получил 4 года колонии

4 ноября суд Жлобинского района рассмотрел уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли по ст. 364 («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел») УК. Приговор опубликован на сайте Верховного суда, пишет TUT.BY

В сообщении сказано, что обвиняемый в нетрезвом состоянии находился на одной из улиц Жлобина в ночь с 9 на 10 августа 2020 года и участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Мужчина бросил в инспектора ГАИ одну пластиковую и две стеклянные бутылки. Стеклянная бутылка попала в голову милиционеру. Он получил ушибленную рану в правой теменной области, что относится к легким телесным повреждениям, сообщили в Верховном суде.

Пресс-служба МВД опубликовала видео с событиями в Жлобине.


Суд признал мужчину виновным в насилии «в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности». Приговор суда — 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины 1500 рублей в пользу потерпевшего в счет возмещения компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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