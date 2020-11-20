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Ученые описали семь проявлений легкой формы COVID-19

Исследователи выделили семь групп симптомов у COVID-19 с легким течением и заключили, что болезнь оставляет значительные изменения в иммунной системе даже спустя 10 недель, пишет Science Daily. Свою работу специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета опубликовали в журнале Allergy.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В исследовании с участием 109 выздоравливающих от COVID-19 и 98 здоровых людей в контрольной группе ученые выделили семь групп симптомов:
  • «симптомы гриппа» (с жаром, ознобом, утомляемостью и кашлем),
  • «симптомы простуды» (с насморком, чиханием, сухостью в горле и заложенностью носа),
  • «боль в суставах и мышцах»,
  • «воспаление глаз и слизистых оболочек»,
  • «проблемы с легкими» (пневмония и одышка),
  • «желудочно-кишечные проблемы» (диарея и тошнота),
  • «потеря обоняния и вкуса и другие симптомы».
В то же время ученые установили, что COVID-19 в легкой форме оставляет значительные изменения в иммунной системе, хорошо обнаруживаемые в течение десяти недель после начала заболевания. Это, например, значительно более низкий уровень гранулоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами.

Кроме того, в крови выздоравливающих были обнаружены повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток: чем выше была температура у пациента с легким течением болезни, тем выше оказывался уровень антител.
HEALTH.TUT.BY
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