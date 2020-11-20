Ученые описали семь проявлений легкой формы COVID-19
Исследователи выделили семь групп симптомов у COVID-19 с легким течением и заключили, что болезнь оставляет значительные изменения в иммунной системе даже спустя 10 недель, пишет Science Daily. Свою работу специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета опубликовали в журнале Allergy.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В исследовании с участием 109 выздоравливающих от COVID-19 и 98 здоровых людей в контрольной группе ученые выделили семь групп симптомов:
- «симптомы гриппа» (с жаром, ознобом, утомляемостью и кашлем),
- «симптомы простуды» (с насморком, чиханием, сухостью в горле и заложенностью носа),
- «боль в суставах и мышцах»,
- «воспаление глаз и слизистых оболочек»,
- «проблемы с легкими» (пневмония и одышка),
- «желудочно-кишечные проблемы» (диарея и тошнота),
- «потеря обоняния и вкуса и другие симптомы».
В то же время ученые установили, что COVID-19 в легкой форме оставляет значительные изменения в иммунной системе, хорошо обнаруживаемые в течение десяти недель после начала заболевания. Это, например, значительно более низкий уровень гранулоцитов, отвечающих за борьбу с бактериальными патогенами.
Кроме того, в крови выздоравливающих были обнаружены повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток: чем выше была температура у пациента с легким течением болезни, тем выше оказывался уровень антител.
19:10 04/11/2020
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