



Как сообщает Delfi , в общественных местах можно будет находиться группам не более чем из 5 человек (за исключением членов семей, требуется соблюдать дистанцию не менее 2 м между отдельными группами, избегать прямого физического контакта, соблюдать требования гигиены.





На похоронах могут присутствовать не больше 10 человек.





Маски в общественных местах должны носить все жители старше 6 лет.





Маски не нужны тем, кто занимается спортом на улице, участвует в спортивных состязаниях, не нужны маски также судьям; во время предоставления услуг, которые в маске предоставлять нельзя; без масок могут ходить инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут ходить в них (этим людям рекомендуют носить щитки); за пределами населенных пунктов можно быть без масок, если в радиусе 20 м нет других людей, за исключением членов семей.





Также будут ограничены поездки в городском, пригородном и междугороднем транспорте — можно занимать только сидячие места и сидеть в 1 м друг от друга.









Правительство решает вопрос перемещения без особой причины – из дома можно будет выходить только на работу, в магазин, в медучреждение или для получения других услуг.





Одновременно могут встречаться члены не более чем двух семей, все они должны быть в масках.





Во время карантина будут запрещены все коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, ярмарки и другие собрания, которые проводят в помещении и на свежем воздухе. Спортивные состязания будут проходить без зрителей.





Во время карантина будут работать детские сады, дошкольные учреждения и начальная школа. Ученики 5-12 классов учатся удаленно.





Вся внеклассная деятельность проводится на удаленной основе или временно приостанавливается (исключение — группы продленного дня в школах; занятия на улице; индивидуальные занятия; занятия педагога с в группе не более 5 детей, если в помещении на каждого ребенка приходится 10 кв. м.









Вся учебная или дополнительная деятельность для взрослых переводится в удаленный формат или временно отменяется.





Нельзя навещать больных в больницах (за исключением пациентов в критическом состоянии, детей до 14 лет и рожениц), жителей домов социальной опеки и детских домов.





Правительство также планирует предоставлять финансовую помощь, если из-за карантинных ограничений оборот хозсубъектов упадет не менее чем на 30% и если не менее 40% осуществляющих хозяйственную деятельность субъектов в соответствующем секторе также столкнется с падением оборота.