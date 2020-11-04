В Польше усиливают карантин - закрывают школы и учреждения торговли





Как сообщил во время пресс-конференции в Варшаве глава польского правительства Матеуш Моравецкий, ограничения предварительно будут действовать до 29 ноября, передает корреспондент Укринформа.





"После длительной дискуссии мы расширяем наши правила безопасности", - заявил Моравецкий.





Он отметил, что до конца ноября вводится дистанционное обучение в 1-3 классах средних школ. Учителям будет выделяться по 500 злотых (около 4 тыс. грн) на приобретение соответствующего оборудования, необходимого для проведения дистанционного обучения.





По его словам, прекращается работа музеев, театров, кинотеатров, магазинов и торговых центров, кроме аптек, продовольственных магазинов, учреждений обслуживания. В магазинах площадью менее 100 кв. м сможет находиться 1 человек на 10 кв. м, в больших магазинах - 1 человек на 15 кв. м.





В Польше и в дальнейшем будут работать отели, но ими могут пользоваться только лица в командировках.





Моравецкий отметил, что в случае роста количества инфицированных до более 75 случаев на 100 тысяч жителей страна перейдет в режим "национального карантина".





Глава польского правительства также сообщил, что на сегодняшний день нет необходимости в общем проведении тестов среди населения.





Польский премьер обратился к протестующим против ограничения абортов, чтобы они это делали в Интернете, а не на улицах.





В свою очередь глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил, что по самому оптимистичному сценарию стабилизация заболеваний наступит на уровне 25-30 тысяч инфицированных ежедневно. Он добавил, что этот оптимистичный сценарий возможен при отсутствии массовых протестов в Польше.





За прошедшие сутки в Польше зафиксировали 24692 новых случая инфицирования коронавирусом, умерли 373 человека. Эти показатели являются рекордными в Польше с начала пандемии COVID-19.









По состоянию на 4 ноября вся Польша находится в красной зоне с жесткими ограничениями, в частности, запретом массовых собраний более пяти человек.





Между тем, в Польше вторую неделю продолжаются уличные протесты после решения Конституционного трибунала, который 22 октября признал, что аборт на основании патологии плода нарушает конституционный принцип защиты жизни, связанный с положением о достоинстве человека. Это сужает легальное поле для абортов, поскольку беременность можно будет прерывать только при условии, если она стала следствием изнасилования или инцеста, или в случае угрозы жизни женщины. Решение должно вступить в силу после его опубликования в Вестнике законов, но этого не было сделано в установленные сроки, до 3 ноября.