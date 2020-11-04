Киевский медицинский университет НМУ им. Богомольца выразил свою поддержку студентам БГМУ.





От лица НМУ студентам БГМУ были выражены уважение и поддержка. В письме отмечается, что любые преследования из-за политических убеждений недопустимы.





НМУ им. Богомольца готов протянуть руку помощи репрессированным студентам и дать возможность продолжить обучение в Киеве.



