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Отчисленных из белорусских вузов студентов-медиков готов принять Киевский медицинский университет

Об этом сообщает ТК "Белые халаты"

Киевский медицинский университет НМУ им. Богомольца выразил свою поддержку студентам БГМУ.

От лица НМУ студентам БГМУ были выражены уважение и поддержка. В письме отмечается, что любые преследования из-за политических убеждений недопустимы.

НМУ им. Богомольца готов протянуть руку помощи репрессированным студентам и дать возможность продолжить обучение в Киеве.
"Белорусский партизан"
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