Минздрав уверяет: за сутки от COVID-19 умерло три человека
Минздрав выдал очередную порцию статистики о распространении COVID-19 в Беларуси, которая как минимум сомнительна, если не сказать лжива.
По утверждению Минздрава, в Беларуси по состоянию на 4 ноября зарегистрированы 102 313 человек с положительным тестом на COVID-19, или +984 выявленных заболевших за сутки
При этом Минздрав продолжает цинично утверждать, что беларусов от коронавируса лечат маги и волшебники, видимо, поэтому у нас, в отличие от всего остального мира, почти никто от этой коварной инфекции не умирает.
Вот и сейчас Минздрав заявляет, что за последние сутки умерло 3 человека.
Любопытная, однако, тенденция в Беларуси намечается: чем больше больных - тем меньше умерших.
"Белорусский партизан"
16:20 04/11/2020
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