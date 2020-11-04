Минздрав уверяет: за сутки от COVID-19 умерло три человека





По утверждению Минздрава, в Беларуси по состоянию на 4 ноября зарегистрированы 102 313 человек с положительным тестом на COVID-19, или +984 выявленных заболевших за сутки





При этом Минздрав продолжает цинично утверждать, что беларусов от коронавируса лечат маги и волшебники, видимо, поэтому у нас, в отличие от всего остального мира, почти никто от этой коварной инфекции не умирает.





Вот и сейчас Минздрав заявляет, что за последние сутки умерло 3 человека.





Любопытная, однако, тенденция в Беларуси намечается: чем больше больных - тем меньше умерших.