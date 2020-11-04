В кадре 14 человек, которые хором и по отдельности произносят:





"Мы, выкладчыкі і супрацоўнікі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, адкрыта выступаем супраць адлічэння студэнтаў. Мы лічым дзеянні адміністрацыі Акадэміі незаконнымі. Бо студэнты былі адлічаны за сваю грамадзянскую пазіцыю, і ніякіх іншых прычын не было. Мы не разумеем і не прымаем ніякіх апраўданняў падобным дзеянням і патрабуем аднаўлення адлічаных студэнтаў", цитирует the-village.me









Вчера стало известно, что из беларуских вузов отчислили уже 138 студентов и уволено 15 преподавателей.