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В Минлесхозе озаботились «гуманностью» капканов

Начались общественные обсуждения проекта ТКП (технического кодекса установившейся практики) «Капканы. Правила применения»


Документ, размещенный на сайте ведомства, состоит из шести разделов. Основное из предполагаемых новшеств - разделение капканов на виды (ущемляющие и давящие) с четким описанием их конструктивных элементов. Это позволит в будущем осуществить переход от использования при проведении охот от «негуманных» ущемляющих капканов к более «гуманным» давящим.

Изначально эта инициатива исходила от представителей общественных организаций и была поддержана Министерством лесного хозяйства, подготовившим проект документа. В случае его принятия переход к более гуманным видам капканов может состояться в течение ближайших лет.
"Вечерний Брест"
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