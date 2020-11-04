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В Волковыске задержали мужчину, который на забор повесил плакат-коллаж с Ермошиной

В багажнике его авто нашли еще один с лицом мэра города




В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Волковысского РОВД сегодня ночью задержан 30-летний местный житель, в багажнике автомашины перевозивший плакат с изображением председателя Волковысского райисполкома, который из хулиганских побуждений сам же ранее и изготовил, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.


При дальнейшем разбирательстве оказалось, что накануне он же на ограждении футбольной площадки по улице Калиновского разместил плакат с изображением председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.


Оба плаката носят циничный характер, отмечают в милиции. Но в то же время растираживали их фото, чтобы "циничные плакаты" увидела вся страна. Молодцы! 

По статье хулиганство в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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