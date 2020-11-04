"Я оставила жильё, машину, работу, семью" За правду о COVID и жертвах протеста врачу пришлось бежать из страны!
Врача приемного отделения 10-й городской клинической больницы Дарью Чехову (Плоткину) в Twitter читали около 13 тысяч человек.
Всю пандемию она делилась своими наблюдениями о COVID-19 и тактике белорусского Минздрава в вопросе борьбы с этим заболеванием.
3 ноября вечером Плоткина сообщила, что была вынуждена срочно уехать из страны.
По ее словам, в РУВД ее вызвали в связи с ее твиттом об изнасилованиях задержанных. Потом вызвали еще раз, и сообщили, что ее дело передано в Следственный Комитет. Затем был звонок из СК
"Так что у меня не оставалось вариантов. Либо публичное унижение (хотя я не считаю, что я поступила неправильно, освещая те или иные события) и мотать срок (чтобы другим неповадно было), либо быстро уезжать. Я оставила жильё, машину, работу, свою семью — все, что у меня было", — пишет доктор.
По ее словам, она писала в соцсетях ради правды, чтобы люди понимали, что коронавирус — это опасно, а не как говорят по телевизору, что насилие в отношении мирных граждан — это плохо, что замалчивать такие случаи нельзя.
Доктор призналась, что жалеет об одном — что вынуждена уезжать в разгар пандемии и не сможет лечить людей. Страну, в которую она уехала, Плоткина не назвала, но сказала, что раньше там никогда не была. Планирует учить язык и работать врачом.
Источник: euroradio.fm
10:25 04/11/2020
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