Всю пандемию она делилась своими наблюдениями о COVID-19 и тактике белорусского Минздрава в вопросе борьбы с этим заболеванием.





3 ноября вечером Плоткина сообщила , что была вынуждена срочно уехать из страны.









По ее словам, в РУВД ее вызвали в связи с ее твиттом об изнасилованиях задержанных. Потом вызвали еще раз, и сообщили, что ее дело передано в Следственный Комитет. Затем был звонок из СК





"Так что у меня не оставалось вариантов. Либо публичное унижение (хотя я не считаю, что я поступила неправильно, освещая те или иные события) и мотать срок (чтобы другим неповадно было), либо быстро уезжать. Я оставила жильё, машину, работу, свою семью — все, что у меня было", — пишет доктор.





По ее словам, она писала в соцсетях ради правды, чтобы люди понимали, что коронавирус — это опасно, а не как говорят по телевизору, что насилие в отношении мирных граждан — это плохо, что замалчивать такие случаи нельзя.





Доктор призналась, что жалеет об одном — что вынуждена уезжать в разгар пандемии и не сможет лечить людей. Страну, в которую она уехала, Плоткина не назвала, но сказала, что раньше там никогда не была. Планирует учить язык и работать врачом.