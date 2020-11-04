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Маленький мальчик нашел автомат. Милиция не видит нарушения закона в оружии у несовершеннолетнего Коли

То, что несовершеннолетний Николай Лукашенко ходил с автоматом, не является нарушением Уголовно-процессуального кодекса, так как "отсутствуют достаточные данные о признаках преступления".

Николай Лукашенко с автоматом / "Пул первого"

Такой ответ получил правозащитник Александр Хамратов из Могилевского областного управления милиции, хотя писал обращение в прокуратуру, передает Радио "Свабода" (перевод Еврорадио).

Поводом для обращения стал видеоролик, который опубликовала пресс-служба Александра Лукашенко 23 августа. После акции протеста белорусский руководитель появился с оружием, рядом с ним был с автоматом его несовершеннолетний младший сын. Кроме того фотоснимок Николая Лукашенко с оружием опубликовал ТГ-канал "Пул первого".

Хамратов в своем обращении обратил внимание, что наличие автомата у ребенка — это незаконное ношение огнестрельного оружия, которое образует состав правонарушения и преступления. Правозащитник просил провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Заместитель начальника управления Владимир Рыженков ответил, что "информация о привлечении к уголовной или административной ответственности за хранение и ношение оружия — конфиденциальна и не подлежит распространению третьим лицам".

Также Хамратов просил прокуратуру разобраться с 15 тысячами долларов. Александр Лукашенко заявил, что такую сумму он лично взял со счета государственного предприятия и передал Светлане Тихановской для проживания за границей. По мнению правозащитника, такие действия следует рассматривать как превышение служебных полномочий и злоупотребление властью.

Однако в областной милиции проводить проверку не захотели и рекомендовали Хамратову обратиться в органы предварительного следствия, принимающие решение по таким заявлениям.


Ответ Хамратову из могилевской милиции / svabod1.azureedge.net
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