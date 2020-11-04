Белорусские власти придумали новый способ давления на тех, кто выходит на акции протеста. Помимо назначения штрафов, суток, возбуждения уголовных дел, органы правопорядка пытаются надавить на протестующих и через работодателей, пишет Ежедневник. Причем, что интересно, речь идет не только о государственных работодателей, но и частных.





В письмах (имеется в редакции), работодатель задержанного информируется о том, что его сотрудник задержан на акции протеста и в отношении его составлен административный протокол. Более того, далее работодателя просят применить в отношении виновного работника «меры профилактического воздействия, с целью недопущения совершения аналогичных правонарушений». Иными словами, чтобы он больше не выходил на улицу в знак протеста.





Несмотря на то, что письме указано «просим», в Беларуси всем понятно, что просьба органов внутренних дел не может быть не выполнена. Тем более, что в конце письма правоохранители опять же «просят» проинформировать о принятых мерах в месячный срок.





По всей видимости, это новая инициатива властей и есть то самое усиление профилактической работы, о которой недавно говорили в МВД и Генеральной прокуратуре.





Интересно, что в письмах дается ссылка на ст.23 Закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», которая предусматривает следующие меры по профилактике: профилактическая беседа; официальное предупреждение; профилактический учет; защитное предписание; иные меры, предусмотренные законодательными актами. Как видно, в законе о письмах работодателям не сказано ничего, тем более о каких-то мерах, которые работодатель должен принимать. Однако, новые белорусские реалии говорят о том, что правоохранители могут сейчас потребовать все что угодно.





С другой стороны, непонятно, какое отношение конкретная компания может иметь к тому, что человек решил выйти на улицу и выразить свою гражданскую позицию. Даже если кто-то совершил административное правонарушение в нерабочее время, работодателя это опять же не касается. Более того, все взаимоотношения работника и компании оговариваются в трудовом договоре и там нет ничего о требовании не участвовать в акции протеста. Это у спортсменов и сотрудников госпредприятий сейчас требуют подписать дополнительное соглашение, ограничивающие их гражданские права. А частные компании что должны сделать, по мнению правоохранителей?





В рассылаемых сейчас письмах есть еще один нюанс. Если не выполнить «просьбы» правоохранителей, не принять профилактических мер в отношении своих сотрудников и не отчитаться об этом, такие действия могут быть расценены как поддержка протестного движения.





Интересно, что до рассылки писем милиция звонила в компании и говорила типа: "Ваш сотрудник был задежан на акции протеста, примите к нему меры профилактического характера, чтобы он туда не ходил. Вы все поняли?". По всей видимости, обычные звонки, тем более без обызанности сообщать, какие меры приняты, не возымели никакого воздействия. Наверное именно поэтому сейчас начали рассылать письма.





Слава богу, органы правопорядка пока не требуют принятие каких-то конкретных мер, например, предупреждения, что если сотрудник опять выйдет на улицу, то будет уволен. Поэтому частные компании свободны в выборе этих профилактических мер. По крайней мере, пока. В связи с этим многие руководители шутят, что выпишут сотрудникам премии в качестве профилактики – все равно ведь в законодательстве по этому поводу ничего не сказано. Согласно вышеуказанному закону, не то чтобы частные, но даже государственные компании не являются субъектами профилактики правонарушений, которые и должны принимать какие-то меры. Исключение составляют лишь юридические лица, на которые возложены функции средства массовой информации. Иными словами, коммерческие предприятия не имеют даже права применять какие-то меры профилактики правонарушений в отношении своих сотрудников – это не их компетенция и не их дело, чем сотрудник занимается в свободное от работы время.





Но разве власти это сегодня волнует?



