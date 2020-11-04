Эксперт рассказала, как изменился коронавирус с весны













"Если говорить о коронавирусе, который вызвал пандемию COVID-19, коронавирусе SARS-CoV-2, то он претерпел значительные изменения с момента первой встречи с ним в декабре 2019 года. Сегодня известны как минимум 22 мутации, которые закрепились и эффективно передаются из поколения в поколение вирусов", – сказала она.





Гасич добавила, что в настоящее время в Европе и России распространены две мутации коронавируса.





"Сегодня можно говорить о двух основных мутациях. Это мутация в участке генома ORF1b. И самая главная, наверное, мутация – это мутация в спайке. Это участок, ответственный за связывание вируса с чувствительной клеткой", – пояснила представитель центра.





"При наличии такой мутации вирус более эффективно и быстро проникает в чувствительные клетки и более быстро распространяется в человеческой популяции. Сегодня такая мутация выявлена в странах Европы. Возможно, именно с этой мутацией или циркуляцией таких вариантов вируса связано более широкое распространение коронавируса. Такой же вариант вируса есть и в России", – добавила она.





Для защиты от инфекции эксперт рекомендовала придерживаться известных правил – носить маску, чаще мыть руки, использовать дезинфицирующие средства и избегать людных мест. Говоря о защитных масках, она отметила, что это не голословная рекомендация.





"Уже научно обосновано и доказано: 90% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией происходит в результате воздушного пути передачи. Естественно, что если вы едете в транспорте, и кто-то чихает или кашляет, вирус распространяется вокруг вас. Ели вы не защищены, то высока вероятность того, что вы можете заболеть", – отметила Гасич.





Коронавирус начал распространяться в Беларуси зимой: в конце февраля первый диагноз COVID-19 был поставлен студенту из Ирана. Спустя время вспышка болезни была зафиксирована в Витебске. К лету число больных в стране начало снижаться. Однако начиная с осени Минздрав сообщает о росте заболеваемости COVID-19: за последние сутки диагноз подтвердился у 929 белорусов. Всего с начала пандемии в Беларуси коронавирусом заболели более 101 тысячи человек.



