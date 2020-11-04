+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Минске задержали владелицу бара «Пересмешник»

Ольгу Мазур, владелицу бара «Пересмешник», 3 ноября задержали в Минске.



Как рассказала TUT.by мама Ольги, ее вызвали в Центральное РУВД Минска. Через некоторое время женщине позвонили и сказали, что ее дочь задержана по статье 23.34 КоАП. В протоколе указано, что речь идет об акции 6 сентября. Суда над Ольгой еще не было.

«Пересмешник» – один из баров, который не работал 26 октября и закрылся, после того как санэпидемстанция нашла в баре нарушения. Вчера «Пересмешник» открылся опять после устранения нарушений.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]