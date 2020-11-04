В Минске задержали владелицу бара «Пересмешник»









Как рассказала TUT.by мама Ольги, ее вызвали в Центральное РУВД Минска. Через некоторое время женщине позвонили и сказали, что ее дочь задержана по статье 23.34 КоАП. В протоколе указано, что речь идет об акции 6 сентября. Суда над Ольгой еще не было.





«Пересмешник» – один из баров, который не работал 26 октября и закрылся, после того как санэпидемстанция нашла в баре нарушения. Вчера «Пересмешник» открылся опять после устранения нарушений.