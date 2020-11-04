+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Белорус Олег Новицкий снова летит в космос в апреле 2021 года

Это будет уже третий его полет



Третий полет Олега Новицкого в космос намечен на апрель 2021 года. Любопытный факт: как раз в это время исполнится 60 лет со дня полета в космос Юрия Гагарина - его исторический полет состоялся 12 апреля 1961-го.

Информация о том, что Олег Новицкий включен в основной состав, появилась на официальном сайте Роскосмоса:

"Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем этой экспедиции планируется осуществить в апреле 2021 года с космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Помимо Олега Новицкого, в состав основного экипажа также включены Петр Дубров и Сергей Корсаков. В состав дублирующего экипажа вошли Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Напомним, Олег Новицкий родился в Червене Минской области. Это будет уже третий его полет в космос.
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...
Ольга Кравчук
В летах, но тоже необыкновенные (фото)
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]