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БЧБ-невесту в Гродно оштрафовали на 675 рублей и забрали платье

Минчанку Инну Зайцеву оштрафовали за одиночный пикет около «Гродно Азота», а то самое платье забрали "в качестве вещественного доказательства".

БЧБ-невесту в Гродно оштрафовали на 675 рублей и забрали платье
Фото: "Белорусский партизан"
Минчанку Инну Зайцеву, известную своими акциями в свадебном платье с красной полосой, задержали в Гродно 31 октября. В этот день она приехала в город поддержать бастующих с предприятия "Гродно Азот". Там её и задержали. 


Трое суток девушку продержали в городском ИВС, а 3 ноября судили и оштрафовали за одиночный пикет возле здания "Гродно Азот" на 675 рублей (25 базовых величин). При этом то самое бело-красно-белое платье забрали в качестве вещдока.

После освобождения Инна Зайцева рассказала журналистам, что её взяли на "живца".

Инна Зайцева вместе с мужем Андреем. Фото: "Белорусский партизан"

"Позвонили, сказали, что очень хотят сфотографироваться, мол, прочитали в чате, что я приехала в Гродно. Просили, чтобы я не уезжала, пока не сфотографируюсь с ними. Ну, мы остановились. Подъехал автобус — из него вышли омоновцы и начали вытаскивать меня из машины", — вспоминает минчанка.

Инна Зайцева - блогер и мама двоих детей. На условия в ИВС не жаловалась, но говорит, что очень неудобная система выдачи еды.

"Она осуществляется один раз в сутки. Притом горячую еду дают сразу же на обед и на ужин, а тарелки забирают через 15 минут. И еще в камере были закрыты окна, гулять не выводят, поэтому в камерах не хватало свежего воздуха, ведь некоторые курят", — говорит девушка.

"А еще такой был ажиотаж в гродненской милиции, когда меня туда привезли. Буквально все отделение пришло на меня посмотреть. Какая-то женщина-милиционер говорила: «Ха-ха-ха, посмотрите, к нам невесту привели». У вас что, цирка нет?" — смеется девушка и говорит, что посмотреть на нее приехали также и сотрудники гродненского ОМОНа.

Фото: "Белорусский партизан"

В камере она сняла своё платье и осталась в куртке и джинсах. На следующий день милиционеры попросили отдать платье, чтобы сфотографировать для материалов дела. А после этого знаменитое платье так и не вернули. Суд решил, что оно будет храниться вместе с делом как вещественное доказательство.

Девушка планирует обжаловать приговор и постарается вернуть своё платье.
"Белорусский партизан"
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