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«Честные люди» собирают доказательства каждого случая репрессий

Куда сообщить о фактах давления, чтобы виновные понесли ответственность?


«Режим пытается устоять, оказывая давление на граждан. Несогласных шантажируют, увольняют и отчисляют из учебных заведений», — говорится в обращении кампании «Честные люди».

Тем, кто столкнулся с репрессиями, предлагают заполнить форму.

Данные будут обработаны и переданы в правозащитные организации для введения персональных санкции против тех, кто нарушил права граждан Беларуси.
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