«Честные люди» собирают доказательства каждого случая репрессий





«Режим пытается устоять, оказывая давление на граждан. Несогласных шантажируют, увольняют и отчисляют из учебных заведений», — говорится в обращении кампании «Честные люди».





Тем, кто столкнулся с репрессиями, предлагают заполнить форму





Данные будут обработаны и переданы в правозащитные организации для введения персональных санкции против тех, кто нарушил права граждан Беларуси.